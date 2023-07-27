Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Selahattin Baki'den flaş gönderme gelmişti...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde özellikle maç sonunda Selahattin Baki'nin açıklamaları dikkat çekiciydi. Bu açıklamanın ardından gerçek ortaya çıktı ve Fenerbahçe'nin Okan Buruk'un istediği iki ismin peşinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 10:13