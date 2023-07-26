Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, Wilfried Zaha transferinde karşı karşıya gelmişti.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için flaş açıklama! Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Zaha için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken açıklama geldi. Sarı-kırmızılılarla 3 yıllık anlaşma sağlayan Zaha'nın maliyeti için işte Koç'un sözleri... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerinin bir süredir görüşme halinde olduğu Fildişi Sahilli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı.