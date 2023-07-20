TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szalai bilmecesi! Almanya derken İtalyanlar devrede

Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Alman takımlarıyla anılan Szalai için İtalyanlar da devreye girdi. Fenerbahçe'nin en az 10-12 milyon Euro bonservis bedeli beklediği Macar oyuncu için İtalyanların teklifilerini sunacağı öğrenildi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 06:40