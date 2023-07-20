Fenerbahçe'nin Macar yıldızı geçtiğimiz günlerde Alman kulüpleri ile transfer görüşmelerinde bulunmuştu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szalai bilmecesi! Almanya derken İtalyanlar devrede
Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Alman takımlarıyla anılan Szalai için İtalyanlar da devreye girdi. Fenerbahçe'nin en az 10-12 milyon Euro bonservis bedeli beklediği Macar oyuncu için İtalyanların teklifilerini sunacağı öğrenildi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı geçtiğimiz günlerde Alman kulüpleri ile transfer görüşmelerinde bulunmuştu.
Union Berlin, Freiburg ve Hoffenheim ile görüşen yıldız oyuncu, sonrasında Sarı-Lacivertliler'in kampına dönerek çalışmalara başladı.
Takvim'de yer alan haberde İstanbul'a dönerek çalışmalara başlayan Szalai'ye bu kez İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Torino talip oldu.