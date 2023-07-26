Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Toni Kroos Arda Güler'e hayran kaldı! "Tekniği olağanüstü"
Son dakika transfer haberleri... Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hayran bıraktı. Yeteneğiyle adeta gözleri büyülüyen yıldız gence büyük övgüler Toni Kross'tan geldi.
İşte Toni Kroos'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Arda Güler'in yaşına göre gerçekten büyük bir yetenek olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir sol ayağı var. Bunu zamanla daha çok göreceksiniz. Sol ayağıyla çok iyi şutlar çekiyor ve teknik olarak da gerçekten olağanüstü özelliklere sahip.