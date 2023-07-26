Arda Güler çok yetenekli. Sürekli 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin?' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Arda Güler'in Real Madrid için çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum.