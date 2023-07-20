Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara yanıt verdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada;

Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine; Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz! ifadeleri kullanıldı.

Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine;

Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor;

Kendilerini ya da… https://t.co/bvVHfhLdWx

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2023