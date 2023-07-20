Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada;
Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine; Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz! ifadeleri kullanıldı.
Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine;
Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor;
Kendilerini ya da… https://t.co/bvVHfhLdWx
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2023