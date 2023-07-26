UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe,Zimbru ile karşı karşıya geldi ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyun içerisinde eksiklerimiz var. Bu yönleri geliştirerek çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu sahasında 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri:

5-0 kazanmak güzel. Sonuçta hala eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için daha çok çalışmak gerekiyor. Bazı yerleri bu maçta görmek iyi oldu. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız.

Taraftarlarımızın bize maç başında verdiği enerjiye karşılık oyuncularım reaksiyon gösterdi. Hemen goller başladı. Sonra duraklama oldu. İkinci yarı tamamen kontrolümüzdeydi. Oyun içerisinde eksiklerimiz var. Bu yönleri geliştirerek çok daha iyi olacağız.