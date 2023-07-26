Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal gözden çıkardı! Menajerler dünya yıldızını Kanarya'ya önerdi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim orta saha için bir oyuncu daha ararken İngiltere'den sürpriz bir öneri geldi. Arsenal'da forma giyen yıldız yeni sezonda Arteta'nın planlarının içinde olmayacak. Yıldız ismin menajeri ise bu gelişmenin ardından oyuncusunu sarı-lacivertlilere önerdi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2023- 12:07