Fenerbahçe, Szymanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye daha yapmak istiyor.
Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal gözden çıkardı! Menajerler dünya yıldızını Kanarya'ya önerdi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim orta saha için bir oyuncu daha ararken İngiltere'den sürpriz bir öneri geldi. Arsenal'da forma giyen yıldız yeni sezonda Arteta'nın planlarının içinde olmayacak. Yıldız ismin menajeri ise bu gelişmenin ardından oyuncusunu sarı-lacivertlilere önerdi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
Fanatik'in haberine göre orta sahasına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den farklı bir yıldız önerildi: Jorginho...
MENAJERLER ÖNERDİ
Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.