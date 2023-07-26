Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor takımdan ayrılacak mı? Flaş detay...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bir süredir ilk 11'den uzak kalan Emre Mor konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada talipler çıkarken Emre Mor kararını verdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler birçok yeni ismi kadrosuna kattı.
Kanarya özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle dünya çapında ses getirdi.