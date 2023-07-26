Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma! İtalyan devinden 2 yıldız listede
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, rotasını İtalya'ya çevridi. Kanarya, Çizme'nin devinden 2 ismi listesine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic ve Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i listesinde bulunduruyor.
Takvim'in haberine göre kurmaylar, iki ismi de transfer etmek için harekete geçti.