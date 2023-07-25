Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı.
Wilfried Zaha'yı unutturacak operasyon! Fenerbahçe'den transferde kanat hamlesi
Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından bu mevki için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip yine yıldız bir oyuncu almak isterken, Atletico Madrid'li oyuncu için gözünü kararttı İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Kanarya, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, ince eleyip sık dokuyor.