Wilfried Zaha'yı unutturacak operasyon! Fenerbahçe'den transferde kanat hamlesi

Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından bu mevki için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip yine yıldız bir oyuncu almak isterken, Atletico Madrid'li oyuncu için gözünü kararttı İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 06:40