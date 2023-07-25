Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler belli oluyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a Alman kancası! Ayrılık...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Oyuncu satışına odaklanan Fenerbahçe'de bir daha ayrılık yakın. Serdar Dursun, takımda süre alamaması nedeniyle sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Oyuncu satışıyla gündeme oldukça fazla gelen Kanarya, şimdiden yaz transfer döneminde 45 milyon Euro kazandı.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen oyunculardan biri de Serdar Dursun.