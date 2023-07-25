Transfer döneminin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe kısa bir aranın ardından yeniden piyasaya dönüş yaptı.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Şartları soruldu
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Serie A ekiplerinden Roma forması giyen yıldız isim için devreye girdi ve şartlarını sordu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transfer döneminin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe kısa bir aranın ardından yeniden piyasaya dönüş yaptı.
Sarı-lacivertliler, uzun süren yerli kaleci geleneğinden vazgeçmeyi planlıyor.
Dominik Livakovic'i almak için yoğun çaba sarf ediyorlar.