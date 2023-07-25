Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Şartları soruldu

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Serie A ekiplerinden Roma forması giyen yıldız isim için devreye girdi ve şartlarını sordu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 06:40