Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya geldi!
Son dakika transfer haberleri: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Wendel için Galatasaray'da devreye girdi. Ezeli rakipler Zaha transferinin ardından yine büyük bir pazarlık rekabetini girecek gibi duruyor. İşte son detaylar... FB GS HABERLERİ
İki ezeli rakip son olarak Wilfried Zaha'nın transferi için çaba harcamış, mutlu sona ulaşan takım Galatasaray olmuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Brezilyalı futbolcu Wendel'in peşinde...