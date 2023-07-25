TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya geldi!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya geldi!

Son dakika transfer haberleri: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Wendel için Galatasaray'da devreye girdi. Ezeli rakipler Zaha transferinin ardından yine büyük bir pazarlık rekabetini girecek gibi duruyor. İşte son detaylar... FB GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 15:26