İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakaya saatler kala detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Zimbru maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - FC ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 255. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 254 kez boy gösterdi. 95 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.



KUPA 3'TE 3. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 3. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti.

MOLDOVA EKİPLERİYLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa'da Moldova takımlarıyla 2 kez karşılaştı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı FC Sheriff ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2 maçta da (1-0, 1-0) rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko; Teknik Direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu'nda bir resmi maçta forma giyecek.

SIRP HAKEM MİNAKOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Zimbru arasında oynanacak müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.

MAÇ KADROSUNDA 3 YENİ İSİM YOK

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Listede, yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Emre Demir, Diego Rossi ve Nazım Sangare yer almadı. Atilla Szalai ise Almanya Bundesliga takımlarından 1899 Hoffenheim'e transfer oldu.

FENERBAHÇE - ZIMBRU MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Dedechko, Misaras, Stefan, Gaiu, Soumah, Raileanu, Djou, Dedov, Alaribe, Caruntu