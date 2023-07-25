Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Cengiz gibi birkaç futbolcu ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Osayi Samuel, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Zimbru maçına ilişkin Ülker Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu:

İSMAİL KARTAL: TAM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ

Tam olarak hazır olduğumuzu, yüzde 100 durumda olduğumuzu söyleyemem ama yüzde 50-60'lardayız. Tüm oyuncularımızı aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz.

"ÖNCEKİ ANLAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bu sene ise bir önceki dönemimizdeki oyun anlayışını sahaya yansıtacağız. İnşallah bu maçta, yapmış olduğumuz çalışmaların güzel sinyallerini veririz. Kadromuza birkaç takviye daha yapılacak. A, B ve C planlarımız var. Transfer kolay yapılmıyor. Ya maddi konular oluyor, ya başkaları talip oluyor. Mevcut kadroya birkaç oyuncu daha katılacak.

"TRANSFERLER GELMEYE DEVAM EDECEK"

Transfer çalışmaları sıkı şekilde sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz transferler var. Yapabileceğimiz ve görüşmelerimiz süren oyuncular da var.

"BAŞKANIMIZ KALECİ TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Yıldız oyuncudan ziyade olması gereken yerlere transfer yapacağız. Tabii içlerinde yıldız oyuncular da olacak. Başkanımız kaleci transferini yürütüyor. Her türlü çabayı gösteriyor. Biz de bu transfer için başkanımızla görüştük. Bitme aşamasına gelen transferlerden biri kaleci.

Dzeko ve Tadic, dünya çapında kariyere sahip oyuncular. Geldiklerinden bu yana tüm oyuncularımıza örnek davranıyorlar. Benim her şeyim açık ve nettir. Onlar da bundan çok memnunlar.

"GİTMESİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Sezon genelinde sistemimizde çok değişiklik olmayacak, oyunun gidişatına göre iki forvetle de oynayabiliriz. Gitmesini düşündüğümüz ve teklif alan oyuncularımız var.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Cengiz gibi birkaç futbolcu ile görüşmelerimiz devam ediyor.

KARTAL'DAN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI...

Yabancı konusunu konuşmaya kalkarsak, saatler sürebilir. Herkes şikayetçi. Burada bir ortak yol bulunması lazım. Başkanlar, teknik direktörler ve TFF bir toplantı yapmalı. Sadece başkanların alacağı bir karar değil. Teknik direktörler de bu işin içinde olmalı.

OSAYI SAMUEL: TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM

Hocamızın nasıl bir oyun oynattığını herkes biliyor. O zaman da öz güvenli oynuyorduk. Fenerbahçe'de en iyi futbolumu İsmail Kartal döneminde oynadım. Rusya'da iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Oradan çıktığımı maçlar çok önemliydi. Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Dedikoduları dinlemiyorum. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını hissettiriyor.