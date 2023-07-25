Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, şampiyon olmak için şartları zorluyor.
TRANSFER HABERİ: 3 dünya yıldızı birden! Fenerbahçe durmak bilmiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, 4 dünya yıldızını listesine aldı. Büyük bomba transferler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğu çok istiyor. Durmak bilmeyen Kanarya, Avrupa'da büyük başarı istiyor. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 4 dünya yıldızı... (FB spor haberi)
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, durmak bilmiyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya, birçok yıldızı da hedefine koydu.