Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Yönetim bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. FB SPOR HABERLERİ
Yeni sezon öncesi kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem kanat transferi...
Bu bölge için uzun süredir gündemine aldığı Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu.