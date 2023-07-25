Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Yönetim bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023- 12:04