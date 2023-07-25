Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Zaha misillemesi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Zaha'nın Galatasaray'a gitmesinin şoku devam ederken bu transferin misillemesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yönetim buna göre sarı-kırmızılıların çok istediği iki yıldız için devreye girdi. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023- 10:08