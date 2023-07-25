Fenerbahçe Zaha'yı Galatasaray'a kaptırınca transferde gaza bastı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Zaha misillemesi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Zaha'nın Galatasaray'a gitmesinin şoku devam ederken bu transferin misillemesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yönetim buna göre sarı-kırmızılıların çok istediği iki yıldız için devreye girdi. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Zaha'yı Galatasaray'a kaptırınca transferde gaza bastı.
Fanatik'te yer alan haberde sarı-lacivertliler bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldızlar için temaslara başladı.
İŞTE O İSİMLER
Brezilyalı yıldız, 2016-18 yılları arasında kiralık oynadığı Beşiktaş'taki performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakmıştı.