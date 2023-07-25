EFE KONUŞKAN KİMDİR? | Efe Konuşkan kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...
Ülkemizde transferin gözde isimlerinden biri olan genç isim Efe Konuşkan ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Efe Konuşkan kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023- 15:20
Adı sık sık transfer ile anılan isimlerden biri olan Efe Konuşkan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, genç futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Efe Konuşkan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
EFE KONUŞKAN KİMDİR?
Efe Konuşkan, 3 Şubat 2008 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Buca Geliştirme Spor, Canlı Spor, ve Bucaspor altyapısında forma giymiştir. Orta sahada görev yapmaktadır. Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.