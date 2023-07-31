FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ı mutlu eden gelişme! Miha Zajc imza için İstanbul'da

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımda gönderilecek ve kalacak isimlerin listesini göreve geldiği an vermişti. Listeye göre hareket eden kurmaylar, Miha Zajc ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu sözleşme yenilemek için İstanbul'a geldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 01:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023- 01:32