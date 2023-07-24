Fenerbahçe'den bomba hamle! Wilfried Zaha sonrası Cimbom'a transfer misillemesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, yaz transfer dönemi başından itibaren Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için çok uğraştı. Sarı-lacivertli ekibin uğraşları sonuç vermedi ve Galatasaray büyük bir transfe çalımına imza atmış oldu. Fenerbahçe'den, Cimbom'a cevap gecikmedi. O yıldız için girişimler başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 21:42