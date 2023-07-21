Fenerbahçe transferde kolları sıvadı! Wilfried Zaha olmasza...

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir Wilfried Zaha ile ilgileniyordu. Ancak yıldız oyuncunun sürekli karar vermek için izin istemesi, kurmayları düşündürdü. Yönetim, Zana'nın yerine başka bir isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2023- 06:40