Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
Fenerbahçe transferde kolları sıvadı! Wilfried Zaha olmasza...
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir Wilfried Zaha ile ilgileniyordu. Ancak yıldız oyuncunun sürekli karar vermek için izin istemesi, kurmayları düşündürdü. Yönetim, Zana'nın yerine başka bir isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertliler, Wilfried Zaha transferinde çıkmaza girdi.
Kurmaylar Ekambi için yeni bir hamle yapma kararı aldı.