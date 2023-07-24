FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır'a İngiltere'den kanca! İlk teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe son yıllarda oldukça yüksek bonservisli oyuncu satışı yaptı. Bu sezonda satışlara devam eden sarı-lacivertli ekip, Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Mergim Berisha gibi isimlerden büyük gelir elde etti. Kanarya'nın bir diğer geliri Altay Bayındır olmak üzere. Yıldız kaleciye İngiltere'nin dev takımlarından teklif var. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)