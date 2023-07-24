Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi! Takımdan ayrılıyor mu?

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Livakovic konusu henüz netlik kazanmazken Altay Bayındır cephesinde ise sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 11:08