UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi! Takımdan ayrılıyor mu?
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Livakovic konusu henüz netlik kazanmazken Altay Bayındır cephesinde ise sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan yönetimin önceliklerinden biri de kaleci transferi...