TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Zeki Çelik gelişmesi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Zeki Çelik ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, Roma'ya milli futbolcunun şartlarını sordu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023- 15:46
Fenerbahçe'de sğa bek arayışları sürmeye devam ediyor.
Bir süredir Mert Müldür için temaslarını sürdüren ancak istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de gündeme başka bir milli yıldız geldi.
Sarı-lacivertliler, Zeki Çelik için Roma'ya oyuncunun şartlarını sordu.
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