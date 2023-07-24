Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, "Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Umarım bu sezon Dzeko'yu gol kralı yapabilirim." diyen Sırp yıldız, "İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerinden Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkçe 'Teşekkürler' diyerek başlayan yıldız oyuncu, "Çok güzel duygular hissediyordum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. İmza atmadan önce de Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki'ye ve Sportif Direktörümüz Mario Branco'ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım. Tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
"ÇOK FAZLA İYİ OYUNCU, BU KULÜBÜN TARİHİNDE YER ALDI"
Transfer olmadan önce sarı-lacivertli kulübü tanıdığını söyleyen Tadic, "Tabii ki gelmeden önce Fenerbahçe'yi tanıyordum. Geçmişte çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyorum. Alex, Roberto Carlos gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı" şeklinde konuştu.