"KESİNLİKLE BASKETBOL MAÇLARINI İZLEYECEĞİM"

Daha önce birçok Sırp basketbolcunun Fenerbahçe forması giydiğine dikkat çeken Dusan Tadic, "Tabii ki basketbol takımımızı izlemek isterim. Sırbistan bir basketbol ülkesi. Çok fazla iyi hatta en iyi oyuncuların ve hocaların çıktığı bir ülke. Obradovic bunlardan bir tanesi. Bogdan Bogdanovic. Onun dışında Sırbistan'dan Bjelica, Kalinic gibi Fenerbahçe'de oynamış çok fazla iyi isim var. Fenerbahçe'nin çok iyi basketbol takımı var. O yüzden hep en iyi oyuncuları alıyorlar. Ben de onların Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmalarından dolayı mutluyum. Kesinlikle basketbol maçlarını izleyeceğim. Umarım onlar da futbol maçlarını izlemeye gelirler. Bizim için en iyi senaryo iki takımın da şampiyon olması olur. Muhakkak voleybolu da izleyeceğim" şeklinde konuştu.