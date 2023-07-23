TRANSFER HABERİ - İsmail Kartal istedi yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'ye İspanyol kanat

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kadrosuna birçok ismi takviye eden sarı-lacivertli ekip yıldız bir futbolcuyu daha renklerine bağlamak için hareket istedi. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden İspanyol yıldızın kadroya dahil edilmesini talep etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 06:40