Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turunda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçının hazırklıklarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - İsmail Kartal istedi yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'ye İspanyol kanat
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kadrosuna birçok ismi takviye eden sarı-lacivertli ekip yıldız bir futbolcuyu daha renklerine bağlamak için hareket istedi. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden İspanyol yıldızın kadroya dahil edilmesini talep etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve takımı baştan aşağıya yenilemeyen başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertlilerde İsmail Kartal yönetimden rotasyonlu kadro talebinde bulundu.