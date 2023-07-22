Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, basın mensuplarını sorularını yanıtladı. "Bu kadar süre şampiyon olunmaması iyi değil" diyen 37 yaşındaki yıldız oyuncu, "Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Inter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da transfer maalesef gerçekleşmemişti." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Dzeko'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk izlenimlerim pozitif. En önemlisi birlikte sıkı bir şekilde çalışıyor olmamız. Kısa bir süre içinde sezon başlamış olacak.

"TAKIM NEREDEYSE HAZIR"

Takım hemen hemen hazır durumda. Yeni gelen oyuncularla birlikte kısa süre içinde çok daha iyi noktaya geleceğiz.

"2 YIL ÖNCE GELEBİLİRDİM"

Bizler Bosnalılar olarak sizleri çok seviyoruz. Bizler kardeşiz. Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Güzel sohbetler olmuştu. Inter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da transfer maalesef gerçekleşmemişti. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de bu hedef için buradayım.

"BU KADAR SÜRE ŞAMPİYON OLUNMAMASI İYİ DEĞİL"

Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir camia, en iyisini hak ediyor.

Deneyimli futbolcu, 'Çift forvet mi, tek forvet mi?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Burada önemli olan benim pozisyonumdan ziyade benden isteneni sahaya yansıtabilmek. Hangi pozisyonda oynamak benim için sorun olmaz. En önemli şey hızlı bir şekilde adapte olmak. Takımın nasıl oynadığı ve oyun stili önemli.

"SÖZ VERİYORUM"

Taraftarlarımıza sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacağının sözünü verebilirim.

"TAKIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Takımımın şampiyonluğu kazanması için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sadece atacağım gollerle değil, yapabileceğim her şekilde takımıma yardımımı sunarak katkı sağlamak istiyorum.