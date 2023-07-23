Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bombalar arka arkaya patlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlar Crespo transferinde ısrarcı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde adı bir süredir Avrupa takımlarıyla anılan Crespo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Serie A'dan sürpriz bir takım Portekizli oyuncu için teklif yaptı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bombalar arka arkaya patlıyor.
Sarı-lacivertliler transfer sezonunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
Öte yandan Kanarya'da önemli ayrılıklar da yaşandı.