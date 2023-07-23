FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlar Crespo transferinde ısrarcı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde adı bir süredir Avrupa takımlarıyla anılan Crespo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Serie A'dan sürpriz bir takım Portekizli oyuncu için teklif yaptı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 06:40