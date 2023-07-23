Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Morten Hjulmand bombası! 15 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Uzun süredir şampiyonluk göremeyen sarı-lacivertli takım kolları sıvamış durumda. Bu doğrultuda gelecek sezon için iddialı kadro kurmak isteyen Kanarya, aradığı yıldız oyunculardan birini buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Üst üste hamlelerle taraftarı heyecanlandıran sarı-lacivertliler, operasyona son sürat devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre çalışmalar yapan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.