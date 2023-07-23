Yeni sezon öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Mert Müldür seçimini yaptı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yıllardır süren rekabet devam ediyor. İki dev takım bu seferde transfer yarışına girdi. Bu yarışın adı Mert Müldür oldu. Yıldız futbolcu kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen iki kulüp transfer çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip kemik kadrosunu koruyup takviler yapmayı planlıyor.