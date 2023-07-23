Fenerbahçe uzun süredir Wilfried Zaha ile transfer görüşmeleri yapmış ancak Fildişili yıldızı ikna edememişti.
Ekambi Fenerbahçe'yi bekliyor! Transfer...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle kanat takviyesi için bir süredir Zaha gündemdeydi. Yönetim maaş konusunda anlaşamadığı oyuncunun ardından rotasını Ekambi'ye çevirdi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe uzun süredir Wilfried Zaha ile transfer görüşmeleri yapmış ancak Fildişili yıldızı ikna edememişti.
Fenerbahçe, Zaha defterini kapattıktan sonra Lyon'un Kamerunlu yıldızı Ekambi'ye yöneldi.
Yönetim, Zaha'dan vazgeçip 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.