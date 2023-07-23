Ekambi Fenerbahçe'yi bekliyor! Transfer...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle kanat takviyesi için bir süredir Zaha gündemdeydi. Yönetim maaş konusunda anlaşamadığı oyuncunun ardından rotasını Ekambi'ye çevirdi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 06:40