TRANSFER HABERİ: Attila Szalai imzayı atıyor! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken takımda flaş bir ayrılık oldu. Sarı-lacivertli takımın transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kazanacağı ücreti yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023- 16:37