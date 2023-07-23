Son yıllarda Fenerbahçe sık sık yüksek bonservis ile oyuncularını satıyor.
TRANSFER HABERİ: Attila Szalai imzayı atıyor! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken takımda flaş bir ayrılık oldu. Sarı-lacivertli takımın transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kazanacağı ücreti yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Finansal başarı ile gündeme gelen sarı-lacivertli ekip bu başarıyı yaz transfer döneminde de ilerletiyor.
Fenerbahçe'den son olarak ayrılan futbolcu Attila Szalai oldu.