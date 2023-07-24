9 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha pozisyonuna bir takviye yapacak.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe kararını verdi! Gurbetçi yıldızın transferinde onay çıktı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yeni yapılacak takviyelerde. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip gurbetçi yıldızda karar kıldı. Ayrıca oyuncunun kulübü, transferde onayı verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Listesine Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı alan Kanarya'nın tercihi belli oldu.
Kanarya, Suat Serdar'da karar kıldı.