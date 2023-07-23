UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye transferde Joao Pedro piyangosu! 3 kulüp birden...
Transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve adından söz ettiren Fenerbahçe, çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerde flaş ayrılıklar da yaşanırken, Joao Pedro'ya 3 talip birden çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, birçok yıldız ismi renklerine bağladı.