Fenerbahçe'ye transferde Joao Pedro piyangosu! 3 kulüp birden...

Transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve adından söz ettiren Fenerbahçe, çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerde flaş ayrılıklar da yaşanırken, Joao Pedro'ya 3 talip birden çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 16:01