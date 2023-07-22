Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda köklü değişikliklere gitti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleye sürpriz hamle!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir sarı-lacivertlilerle anılan Livakovic'te istediği sonucu alamayan yönetim listesine başka bir ismi aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda köklü değişikliklere gitti.
3. kez İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 8 kadrosuna kattı.
Kanarya, şu ana kadar Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.