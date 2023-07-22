FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleye sürpriz hamle!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir sarı-lacivertlilerle anılan Livakovic'te istediği sonucu alamayan yönetim listesine başka bir ismi aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2023- 20:40