Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, sezonu UEFA Konferans Ligi maçı ile açacak. Sarı-lacivertli ekip Zimbru Chisinau ile öne eleme mücadelesine çıkacak. Kanarya'nın eşleşmede öncesi kadrosu belli oldu. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2023- 18:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023- 19:10