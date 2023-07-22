TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den dev gelir! Bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, transfer sezonunun hızlı takımlarından biri oldu. Üst düzey futbolcuları takımına katan sarı-lacivertli ekip, gelir elde etmek için takımındaki bazı oyuncuları satışa çıkardı. Transfer listesinde olan oyunculardan biri de Attila Szalai'ydi. Tecrübeli stoper Hoffenheim'e transfer olmak üzere. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye kazandıracağı para belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2023- 15:05