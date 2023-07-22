Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Livakovic Fenerbahçe'ye geliyor! Astronomik rakamı reddetti!
Yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Dominik Livakovic'ten sevindirici bir haber aldı. Hırvat file bekçisi kendisine gelen astronomik teklifi reddetti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya'nın bu anlamda uzun süredir Dominik Livakovic ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Yıldız file bekçisinden ise flaş haberler gelmeye devam ediyor.