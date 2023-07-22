Transferin şampiyonu Fenerbahçe, 8+3 kuralından dolayı yerli kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berkay Özcan operasyonu! 2 yıldız takasta...
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak yerli harekatına çıktı. Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan ile ilgilenen kurmaylar, milli oyuncu içintakas teklifinde bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Mert Müldür ve Cengiz Ünder için zemin yoklayan sarı-lacivertliler, şimdi de Başakşehir'in 25 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan'ı gündemine aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği tecrübeli oyuncu için turuncu-lacivertlilerle ilk temas kuruldu.