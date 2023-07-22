Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 oyuncu birden ayrılacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer sezonunu hızlı geçiren Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli takım kadro yapılanmasına gidiyor. Kanarya'da ayrılacak oyuncular belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertlilerde sezon öncesi üst üste ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir takım ortaya koyan yönetim, transfere 1 hafta ara verdi.