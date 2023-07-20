Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek! 1 yılda 23 gol katkısı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam eden Fenerbahçe, bu kez transferde gözünü geleceği çok parlak bir oyuncuya dikti. Genç futbolcu için girişimlere başlayan sarı-kırmızlı ekip, bu oyuncu için çok ısrarcı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Şu ana kadar kadrosuna Kent, Dzeko, Becao ve Szymanski gibi önemli isimleri katan Kanarya'nın yeni bir hedefi var.
fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un Daily Mail Plus'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Celtic forması giyen 21 yaşındaki İsrailli futbolcu Liel Abada'nın peşinde...