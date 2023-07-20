TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek! 1 yılda 23 gol katkısı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam eden Fenerbahçe, bu kez transferde gözünü geleceği çok parlak bir oyuncuya dikti. Genç futbolcu için girişimlere başlayan sarı-kırmızlı ekip, bu oyuncu için çok ısrarcı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 16:45