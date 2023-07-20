Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Attila Szalai yarışı kızıştı! Fenerbahçe'de dev teklif
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi yaşanıyor. Performansı ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Macar stoper, Almanya'dan teklifler almaya devam ediyor. Union Berlin'den sonra bir Bundesliga ekibi daha yıldız oyuncu için sarı-lacivertli kurmaylara teklifini iletti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Son olarak Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu kadrosuna katan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...