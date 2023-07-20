TRANSFER HABERİ - Attila Szalai yarışı kızıştı! Fenerbahçe'de dev teklif

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi yaşanıyor. Performansı ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Macar stoper, Almanya'dan teklifler almaya devam ediyor. Union Berlin'den sonra bir Bundesliga ekibi daha yıldız oyuncu için sarı-lacivertli kurmaylara teklifini iletti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 18:36