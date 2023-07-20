Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den Lincoln Henrique kararı! Sözleşmesi...
Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, yabancı sınırı için düğmeye bastı. Yapılan takviyelerle birlikte yabancı sayısı 18'e çıkan sarı-lacivertlilerde, Lincoln Henrique konusunda karar verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Kanarya son olarak stoper hattına Becao transferini açıkladı.