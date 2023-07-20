Fenerbahçe'den Lincoln Henrique kararı! Sözleşmesi...

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, yabancı sınırı için düğmeye bastı. Yapılan takviyelerle birlikte yabancı sayısı 18'e çıkan sarı-lacivertlilerde, Lincoln Henrique konusunda karar verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 15:42