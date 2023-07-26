TRANSFER HABERİ - Fransız basını yazdı! Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de harekatını sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip milli yıldızı kadrosuna dahil etmek istiyordu. Fransız basını ise Kanarya için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)