TRANSFER HABERİ - 'Aradığınız cevaba şu anda ulaşılamıyor' Wilfried Zaha Fenerbahçe'den yine süre istedi

TRANSFER HABERİ - 'Aradığınız cevaba şu anda ulaşılamıyor' Wilfried Zaha Fenerbahçe'den yine süre istedi

Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Wilfried Zaha transferi bire türlü birmek bilmiyor. Yönetimin uzun zamandır yoğun bir şekilde ilgilendiği yıldız isim son olarak Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetmişti. Masada ise sadece Cyrstal Palace ve Fenerbahçe kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu, kurmaylardan yine süre istedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 06:40