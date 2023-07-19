Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçeli yıldız eski takımına gidiyor! Transfer...
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sraı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan o oyuncuyu göndermeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde transferler arka arkaya açıklanıyor.
Yeni sezon öncesi ilk olarak Ryan Kent'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler daha sonra Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna kattı.