Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! İlk etapta...
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Kadrosuna birçok yıldızı takviye eden sarı-lacivertli ekip bu sefer milli futbolcunun peşine düştü. İşte yönetimin ilk etapta yapacağı teklif... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Stopere Djiku'yu, forvete Edin Dzeko'yu, sol kanada Dusan Tadic'i, 10 numaraya ise Szymanski'yi alan sarı-lacivertliler, sağ kanadını da Cengiz Ünder'le güçlendirecek.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde nabız yoklayan yönetim, işi resmiyete döktü ve Fransız temsilcisiyle görüşmelere başladı.