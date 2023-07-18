TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Pogba'nın peşinde! Transfer...

Son dakika transfer haberi: 2023-2024 sezonu öncesi transfer şov yapan Fenerbahçe'de şimdi ki hedefin ise Fransız dünya yıldızı Pogba olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu noktada oyuncu için harekete geçecek. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40