Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Pogba'nın peşinde! Transfer...
Son dakika transfer haberi: 2023-2024 sezonu öncesi transfer şov yapan Fenerbahçe'de şimdi ki hedefin ise Fransız dünya yıldızı Pogba olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu noktada oyuncu için harekete geçecek. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Kanarya'da gelecek sezon her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurulması hedefleniyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.