Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Ryan Kent açıklamalarda bulundu. Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğunu dile getiren 26 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'yi kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için seçtiğini ifade etti. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Ryan Kent açıklamalarda bulundu.

İşte Ryan Kent'in açıklamalarından satır başları:

Kendi adıma ve takım adına iyi bir başlangıç oldu. Takım arkadaşlarım beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Her geçen gün güçleniyoruz. Takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Herkes, birbirini daha iyiye çekmek için uğraşıyor. Bireysel yeteneği üst düzey oyuncularımız var.

İyi rakiplere karşı hazırlık maçları yaptık. İyi seviyede takımlara karşı oynamak önemliydi. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları koltuklarından kaldırmak hoşuma gidiyor.

Tadic ve Dzeko gibi oyuncularla oynamak benim için harika olacak. Onların skora katkısını biliyoruz. Umarım takım olarak güzel başarılara ulaşırız.

Transfer süreci uzun sürdü. Kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Yöneticilerimiz, kulübün hedeflerini bana anlattı. Başka teklifler de vardı ancak ben kupalar için mücadele eden bir takımda oynamak istedim. Umarım müzemize yeni kupalar ekleyebiliriz.

"BAŞKA KULÜPLER DE İSTEDİ AMA..."

Avrupa'dan başka teklifler de aldım ama ben kupalar ve şampiyonluklar için mücadele eden bir takıma gelmek istedim.

İyi rakiplere karşı hazırlık maçları yaptık. İyi seviyede takımlara karşı oynamak önemliydi. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları koltuklarından kaldırmak hoşuma gidiyor.

"EN İYİ HALİMİ GÖRECEKSİNİZ"

Ben İskoçya'dan geliyorum ve orada da Glasgow takımlarının her maçı kazanması beklenir. En büyük baskıyı kendim yaratacağım çünkü her maçta en iyisini vermeliyim.

"G.SARAY'A KARŞI OYNAMAK İSTİYORUM"

Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Bu bir sır değil. İnsanlardan bir şey duymadan bu derbiyi kendim tecrübe etmek istiyorum.

"RIDVAN ��LE KONUŞTUK"

Rıdvan Yılmaz ile az olsa da şehir ve kulüple alakalı konuştum ama dediğim gibi herhangi bir şeyin kararımı etkilemesini istemedim. Bu şehirle ve insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.